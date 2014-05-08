澳新汇市：澳元受数据激励而上扬，新西兰元仍难见起色

标题新闻：德国经济部长吉普理斯将参加5月于北京举行的一带一路峰会
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澳洲就业增长稳健，已经使澳元受到支撑。澳洲4月就业人口增长速度连续第三个月超过预期，帮助遏制失业率上升，这进一步表明，失业率可能比乐观的预估都更早见顶而且更低。
这个结果甚合澳洲央行的心意，该行本周再次维持利率不变，并预期以往降息的影响正在使经济恢复活力。
利率期货市场<0#YIB:>微跌，价格走势反映出市场预期央行再次降息的机率为零。不过互换市场 反映出央行下次升息的机率小幅上升，不过一直要到2015年。
澳元全线上涨，兑新西兰元的涨幅最大。澳元兑新西兰元 跳涨0.5%，至1.0821新西兰元，远离周二所及的一个月低点1.0642。
新西兰元兑美元 持稳在0.8654。周三投资者抛售新西兰元，因该国央行警告称，本币处于历史高位，可能放缓未来升息的步伐。
新西兰央行总裁惠勒在演讲中也表示，如果经济基本面与本币的强势不符，将考虑抛售新西兰元。他的讲话打击新西兰元下跌0.9%，创下1月末以来最大单日跌幅。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪/李春喜; 审校 蔡美珍/张荻)
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路透首尔4月26日 - 韩国乐天集团周三表示，正在把旗下四个上市企业的部分业务合并成一家控股公司，以改善公司治理和经营透明度。
* 招标品种：国开行1/5年固息债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：50亿元 * 招标时间：4月27日14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.48%-3.59%；4.14%-4.20% * 预测均值：3.55%；4.17% 路透北京4月26日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一年和五年两期固息 债。路透调查显示，流动性依旧偏紧，现券市场情绪仍谨慎，且今日国债招标结果欠佳，预 计明日国开债招标需求一般。 考虑到返费因素，一年期增发债定位料持平二级，中标收益率预测均值3.55%；但五年 期新发绿色金融债性质特殊，其定位或低于同期限券种二级水平，中标利率预测均值为4.17 %。 上海一银行交易员说，“一年算完返费估计和二级差不多，（五年期）绿债这个是个小 团，在团成员有义务，为了保住能中，会放的低一点，相当于也不是很市场化。” 他并称，需求方面料比较一般，全市场加权的七天期质押回购利率稳定在3.44%附