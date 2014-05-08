版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 8日 星期四 12:00 BJT

澳新汇市：澳元受数据激励而上扬，新西兰元仍难见起色

澳洲就业增长稳健，已经使澳元受到支撑。澳洲4月就业人口增长速度连续第三个月超过预期，帮助遏制失业率上升，这进一步表明，失业率可能比乐观的预估都更早见顶而且更低。

这个结果甚合澳洲央行的心意，该行本周再次维持利率不变，并预期以往降息的影响正在使经济恢复活力。

利率期货市场<0#YIB:>微跌，价格走势反映出市场预期央行再次降息的机率为零。不过互换市场 反映出央行下次升息的机率小幅上升，不过一直要到2015年。

澳元全线上涨，兑新西兰元的涨幅最大。澳元兑新西兰元 跳涨0.5%，至1.0821新西兰元，远离周二所及的一个月低点1.0642。

新西兰元兑美元 持稳在0.8654。周三投资者抛售新西兰元，因该国央行警告称，本币处于历史高位，可能放缓未来升息的步伐。

新西兰央行总裁惠勒在演讲中也表示，如果经济基本面与本币的强势不符，将考虑抛售新西兰元。他的讲话打击新西兰元下跌0.9%，创下1月末以来最大单日跌幅。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪/李春喜; 审校 蔡美珍/张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐