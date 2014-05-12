澳新汇市：澳元和新西兰元兑欧元持于一个月高位附近

路透专访：德国蒂森克虏伯预计电梯与互联网相连将提振公司获利
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
本周当地关注焦点是澳洲政府周二公布的联邦预算。路透调查显示，2014-15年赤字约300亿澳元，低于今年的预期赤字460亿澳元。
澳新货币兑欧元守住涨幅，欧洲央行总裁暗示可能在6月会议上进一步放宽政策后，欧元全线下滑。
欧元兑澳元 最新报1.4693澳元，接近一个月低位1.4644。若跌破此位，可能下探11月来低点。欧元已经自1月峰值下滑0.10澳元。
欧元兑新西兰元 报1.5947新西兰元，距离上周所及的一个月低位1.5863不远。今年迄今已经下滑近5%。
新西兰元兑美元 持稳于0.8620美元，周五海外交易时段触及一周低位0.8604。在经济数据、央行财政稳定报告和政府年度预算出炉前，新西兰元原地踏步。(完)
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路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥