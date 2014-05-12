澳新汇市：澳元和新西兰元兑欧元持于一个月高位附近

本周当地关注焦点是澳洲政府周二公布的联邦预算。路透调查显示，2014-15年赤字约300亿澳元，低于今年的预期赤字460亿澳元。

澳新货币兑欧元守住涨幅，欧洲央行总裁暗示可能在6月会议上进一步放宽政策后，欧元全线下滑。

欧元兑澳元 最新报1.4693澳元，接近一个月低位1.4644。若跌破此位，可能下探11月来低点。欧元已经自1月峰值下滑0.10澳元。

欧元兑新西兰元 报1.5947新西兰元，距离上周所及的一个月低位1.5863不远。今年迄今已经下滑近5%。

新西兰元兑美元 持稳于0.8620美元，周五海外交易时段触及一周低位0.8604。在经济数据、央行财政稳定报告和政府年度预算出炉前，新西兰元原地踏步。(完)

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