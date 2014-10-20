澳新汇市：市场人气好转提振澳新货币上扬，经济数据受关注

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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不过，虽然澳元的短期前景稳定性增加，但负面因素仍然存在，并可能导致澳元再次下滑。
“尽管澳元的许多利差交易可能已经解除，但期货市场的空头仓位....暗示还有大量做空的空间，还没到拥挤交易的地步”，FXCM市场分析师David de Ferranti表示。
澳元的支撑位料在0.8675美元，上档阻力位自0.8812开始。
中国周二将公布第三季国内生产总值(GDP)数据，料将使澳元经受考验。市场预测中国第三季GDP由7.5%放缓至7.2%。
另外，澳洲将在周三公布第三季通胀数据，市场预测较前季上升0.4%，而年增幅可能由上季的3%下滑至2.3%。
本周新西兰元也开局良好，日内兑美元 上涨0.5%至0.7955美元，距离上周所及三周高点0.7997不远。(完)
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(编译 王丽鑫/李春喜; 审校 李爽/戴素萍)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。