澳新汇市：市场人气好转提振澳新货币上扬，经济数据受关注

不过，虽然澳元的短期前景稳定性增加，但负面因素仍然存在，并可能导致澳元再次下滑。

“尽管澳元的许多利差交易可能已经解除，但期货市场的空头仓位....暗示还有大量做空的空间，还没到拥挤交易的地步”，FXCM市场分析师David de Ferranti表示。

澳元的支撑位料在0.8675美元，上档阻力位自0.8812开始。

中国周二将公布第三季国内生产总值(GDP)数据，料将使澳元经受考验。市场预测中国第三季GDP由7.5%放缓至7.2%。

另外，澳洲将在周三公布第三季通胀数据，市场预测较前季上升0.4%，而年增幅可能由上季的3%下滑至2.3%。

本周新西兰元也开局良好，日内兑美元 上涨0.5%至0.7955美元，距离上周所及三周高点0.7997不远。(完)

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