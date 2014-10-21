澳新汇市：澳元上涨，受益于中国GDP数据略好于预期

重发-标题新闻:美国众议院议长莱恩称“非常接近”就到10月的政府拨款议案达成一致，正商谈最终细节
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路透悉尼10月21日 - 澳元兑美元 涨0.0025美元，此前出炉的中国经济增长数据略高于预期。
澳元兑美元自数据公布前的0.8773一度升至0.8815，现报0.8800，日内上涨0.2%。(完)
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路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。