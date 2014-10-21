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货币新闻 | 2014年 10月 21日 星期二 10:19 BJT

澳新汇市：澳元上涨，受益于中国GDP数据略好于预期

路透悉尼10月21日 - 澳元兑美元 涨0.0025美元，此前出炉的中国经济增长数据略高于预期。

澳元兑美元自数据公布前的0.8773一度升至0.8815，现报0.8800，日内上涨0.2%。(完)

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