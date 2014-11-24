澳新汇市：澳元和新西兰元在中国降息后走强，市场警惕汇率波动

中国农业：到2020年农产品加工转化率达68%，2025年达到75%--农业部
路透北京4月18日 - 中国农业部指出，到2020年，中国农产品加工转化率提高到68%；到2025年，加工转化率达到75%，结构布局进一步优化、自主创新能力显着增强，基本接近中等发达国家水平。
中国两年多来首度降息及欧洲央行可能将祭出更多宽松举措的前景，应该会增强澳元与新西兰元的高收益吸引力。澳元兑日圆 因而持坚于102.22。
FXCM旗下市场分析师David de Ferranti称，隐含波动率可能进一步回升令投资者保持警惕，这是澳新货币面临的最大风险之一。
“诸如CVIX等指标都接近年内高位，表明交易员预计主要货币将有剧烈波动，”他谈及汇率波动率指数时称。
“这样的环境通常预示着高收益货币前景不妙，这些货币在波动率较低的情况下一直表现突出。”
澳元和新西兰元兑欧元均持坚。欧元兑澳元 报1.4242，周五下挫近2%。欧元兑新西兰元 报1.5656，接近周五所及10周低位1.5639。(完)
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路透香港4月18日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周二称，终止收购*ST鲁丰环保科技价值近100亿元人民币股份的交易，因交易方案已不符合中国证监会的细则及要求，以及综合考虑到目前国内资本市场况等情况而作出此决定。
路透北京4月18日 - 针对美财政部未将中国列入货币操纵之列，中国央行大连市中心支行日韩经济金融研究小组成员周子炜称，未来汇率问题仍是中美经贸关系中的要点，而由于美对华货物贸易逆差占逆差总额近半，预计中国将成为首个因新规而被保留关注的国家，而且在较长时间内无法脱离“关注名单”。