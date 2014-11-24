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亚洲 | 2014年 11月 24日 星期一 10:41 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元在中国降息后走强，市场警惕汇率波动

中国两年多来首度降息及欧洲央行可能将祭出更多宽松举措的前景，应该会增强澳元与新西兰元的高收益吸引力。澳元兑日圆 因而持坚于102.22。

FXCM旗下市场分析师David de Ferranti称，隐含波动率可能进一步回升令投资者保持警惕，这是澳新货币面临的最大风险之一。

“诸如CVIX等指标都接近年内高位，表明交易员预计主要货币将有剧烈波动，”他谈及汇率波动率指数时称。

“这样的环境通常预示着高收益货币前景不妙，这些货币在波动率较低的情况下一直表现突出。”

澳元和新西兰元兑欧元均持坚。欧元兑澳元 报1.4242，周五下挫近2%。欧元兑新西兰元 报1.5656，接近周五所及10周低位1.5639。(完)

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