版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 10:02 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元跌势沉重，因美联储释出升息信号提振美元

“另一方面，理论上美联储明年最早可能4月升息，因此美元的涨势将会持续。”

在两天的政策会议结束后，美联储在会后声明中称，将“耐心地”决定何时该提高借款成本。

Kelleher说，如果全球大宗商品价格下跌继续动摇信心，新西兰元可能下跌更多。新西兰元最新报0.7700美元。

支撑位在本月稍早所及两年半低点0.7609美元。

澳元兑美元 一度跌至四年半低点0.8107美元，最新报0.8123美元，看起来依然脆弱。

主要支撑位在2010年年中时所及低点0.8066美元，如果跌破该水平，则下看2008年金融危机高峰时触及的0.60美元低位。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞/李春喜 审校 许娜/孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐