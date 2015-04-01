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亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 10:34 BJT

澳新汇市：中国数据支撑澳元上扬，新西兰元投资者关注奶制品价格

澳元兑欧元和日圆亦小幅走坚。澳元兑新西兰元 升至1.0240，脱离纪录低位1.0147。

但澳洲央行最早将在下周降息的预期，及大宗商品价格持续疲软都使得澳元易受冲击。

分析师还警告不要过分沉溺于中国官方PMI数据。

“今日公布的(官方)PMI数据上升让人略感意外，但数据仍远低于平均水准的事实，加上汇丰PMI数据欠佳，都表明3月增长动能仍疲软，”野村分析师在客户报告中写道。

新西兰元兑美元 自两周低位0.7440升至0.7489，追随澳元升势。但新西兰元兑日圆和欧元走软。

在今日稍晚举行乳制品标售前，投资者普遍谨慎看待新西兰元。交易商称，若牛奶价格再度下跌，可能会拖累新西兰元跌向0.7400美元。(完)

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