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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 11:02 BJT

澳新汇市：澳元略微上涨，等待即将公布的澳洲央行会议结果

澳元兑美元 自上周四所及六年低位0.7534涨至0.7619。澳洲零售销售数据给澳元带来提振。数据显示，澳洲2月经季节调整后的零售销售较前月上升0.7%。路透调查此前预估为增加0.4%。

但是，铁矿石价格大跌，而且市场仍认为澳元汇率高于公允水平，使得许多投资者相信，澳洲央行将在本月或下月放松政策。

但如果澳洲央行按兵不动，那么澳元可能反弹至0.7700美元，而若降息则将下测0.7534。

新西兰元兑澳元 则可能触及平价水准，为1985年自由浮动以来首见。

“倘若澳洲央行降息，新西兰元兑澳元似乎很有可能触及平价水准，”BNZ外汇策略师Raiko Shareef称。

澳元兑新西兰元现报1.0066新西兰元，周一在假期淡静交投中触及1.0017。

新西兰元兑澳元走强似乎也支撑了新西兰元兑美元 ，后者现报0.7530左右。

近期支撑料在0.7490, 若升破0.7600则可能吸引卖盘。(完)

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