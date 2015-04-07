澳新汇市：澳元略微上涨，等待即将公布的澳洲央行会议结果

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
澳元兑美元 自上周四所及六年低位0.7534涨至0.7619。澳洲零售销售数据给澳元带来提振。数据显示，澳洲2月经季节调整后的零售销售较前月上升0.7%。路透调查此前预估为增加0.4%。
但是，铁矿石价格大跌，而且市场仍认为澳元汇率高于公允水平，使得许多投资者相信，澳洲央行将在本月或下月放松政策。
但如果澳洲央行按兵不动，那么澳元可能反弹至0.7700美元，而若降息则将下测0.7534。
新西兰元兑澳元 则可能触及平价水准，为1985年自由浮动以来首见。
“倘若澳洲央行降息，新西兰元兑澳元似乎很有可能触及平价水准，”BNZ外汇策略师Raiko Shareef称。
澳元兑新西兰元现报1.0066新西兰元，周一在假期淡静交投中触及1.0017。
新西兰元兑澳元走强似乎也支撑了新西兰元兑美元 ，后者现报0.7530左右。
近期支撑料在0.7490, 若升破0.7600则可能吸引卖盘。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 秦德兴/许娜；审校 张涛 王颖)
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日