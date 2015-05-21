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亚洲 | 2015年 5月 21日 星期四 11:29 BJT

澳新汇市：澳元与新西兰元低位徘徊，大宗商品价格疲弱打击人气

汇丰(HSBC)/Markit周四公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，2015年5月PMI初值为49.1，较4月终值48.9略有回升，连续三个月在荣枯线50下方。

铁矿石价格再度承压，也无助于市场人气。铁矿石是澳洲最重要的出口商品，今年价格下跌18%，报每吨57.80美元。

新西兰元兑美元 报0.7324美元，周三触及两个月低点0.7284。新西兰元一周内下跌0.025美元，支撑位料在0.7305美元，阻力位在0.7372美元。

在政府预算报告公布后，新西兰元收复部分失地。报告显示，即便乳制品价格偏低且税收减少，新西兰2016年预计恢复财政盈余。(完)

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全部现汇报价 (编译 张涛/李春喜 审校 李爽/戴素萍)

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