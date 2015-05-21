澳新汇市：澳元与新西兰元低位徘徊，大宗商品价格疲弱打击人气

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
汇丰(HSBC)/Markit周四公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，2015年5月PMI初值为49.1，较4月终值48.9略有回升，连续三个月在荣枯线50下方。
铁矿石价格再度承压，也无助于市场人气。铁矿石是澳洲最重要的出口商品，今年价格下跌18%，报每吨57.80美元。
新西兰元兑美元 报0.7324美元，周三触及两个月低点0.7284。新西兰元一周内下跌0.025美元，支撑位料在0.7305美元，阻力位在0.7372美元。
在政府预算报告公布后，新西兰元收复部分失地。报告显示，即便乳制品价格偏低且税收减少，新西兰2016年预计恢复财政盈余。(完)
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全部现汇报价 (编译 张涛/李春喜 审校 李爽/戴素萍)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。