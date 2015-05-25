澳新汇市：澳元和新西兰元承压，因美联储加息前景提振美元

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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交易商称，美国通胀数据和美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦讲话显示美国将升息，此后投资者找到对澳元进行获利了结的理由。
澳元本月稍早一度升逾0.81美元，但5月1日迄今累计下跌1%。
澳元兑欧元 表现较好，欧元从周五高点1.4196澳元跌至1.4039。欧元兑新西兰元 触及两周低位1.5000新西兰元。
新西兰元兑美元 报约0.7308，略高于上周所及的两个月低点0.7284。
很多市场人士预计新西兰元最终将跌向0.7000美元，因预计新西兰央行年内稍晚可能降息。(完)
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全部现汇报价 (编译 李爽/杜明霞；审校 王丽鑫/高琦)
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