澳新汇市：澳元和新西兰元兑美元守在低位附近，兑欧元回升

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
澳洲经济数据乏善可陈，表明澳洲央行可能尚未完成本轮降息周期，这也打压了澳元。
“经济仍很难摆脱疲软表现，因此澳洲央行最终仍有可能再度降息，”澳洲联邦银行策略师Joseph Capurso称。
澳洲民间通胀指标显示5月通胀依然温和，4月经季调建筑许可较前月减少4.4%。政府数据显示，第一季衡量薪资水平的指标小幅下降，同比仅微升1.4%。
澳洲央行将于6月2日举行政策会议，外界预计央行肯定将按兵不动，因为一个月前才刚降息至2.0%的纪录低位。
新西兰元兑美元 处于守势，报0.7100，市场交投清淡；早盘曾触及五年低位0.7072。
新西兰金融市场今日适逢公共假期休市。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍/许娜；审校 杜明霞/孙茉莉)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。