澳新汇市：澳元和新西兰元兑美元守在低位附近，兑欧元回升

澳洲经济数据乏善可陈，表明澳洲央行可能尚未完成本轮降息周期，这也打压了澳元。

“经济仍很难摆脱疲软表现，因此澳洲央行最终仍有可能再度降息，”澳洲联邦银行策略师Joseph Capurso称。

澳洲民间通胀指标显示5月通胀依然温和，4月经季调建筑许可较前月减少4.4%。政府数据显示，第一季衡量薪资水平的指标小幅下降，同比仅微升1.4%。

澳洲央行将于6月2日举行政策会议，外界预计央行肯定将按兵不动，因为一个月前才刚降息至2.0%的纪录低位。

新西兰元兑美元 处于守势，报0.7100，市场交投清淡；早盘曾触及五年低位0.7072。

新西兰金融市场今日适逢公共假期休市。(完)

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