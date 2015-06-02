澳新汇市：澳新货币脱离低位小涨，静候澳洲央行货币政策决定

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
澳元自5月中期以来已经下跌超过5美分，这主要是因为美元强势，以及国内经济数据不佳。
澳洲第一季经常帐赤字扩大至107亿澳元，净出口为国内生产总值(GDP)贡献了0.5个百分点。
而分析师原本预测对GDP没有影响，这暗示周三公布的GDP数据有上档可能。
新西兰元兑美元 守在0.7100美元，隔夜曾低至四年半低点0.7072，因美元受强劲数据拉动上涨。
新西兰元最近承压，因市场对该国央行在6月11日会议上降息的预期升温。上周新西兰元下跌0.3%。
市场预期下周新西兰央行降息25个基点的机率为52%。(完)
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全部现汇报价 (编译 许娜/李春喜; 审校 王兴亚/李爽)
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