澳新汇市：澳新货币脱离低位小涨，静候澳洲央行货币政策决定

澳元自5月中期以来已经下跌超过5美分，这主要是因为美元强势，以及国内经济数据不佳。

澳洲第一季经常帐赤字扩大至107亿澳元，净出口为国内生产总值(GDP)贡献了0.5个百分点。

而分析师原本预测对GDP没有影响，这暗示周三公布的GDP数据有上档可能。

新西兰元兑美元 守在0.7100美元，隔夜曾低至四年半低点0.7072，因美元受强劲数据拉动上涨。

新西兰元最近承压，因市场对该国央行在6月11日会议上降息的预期升温。上周新西兰元下跌0.3%。

市场预期下周新西兰央行降息25个基点的机率为52%。(完)

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