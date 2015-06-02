澳新汇市：澳元跳涨逾1%，央行会后声明去除了强烈的宽松倾向

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
澳元兑日圆 和新西兰元 也大幅上涨，欧元 和英镑 兑澳元分别下跌1%左右。
“这是释然性的上涨，因为澳洲央行未明确提出宽松政策的倾向，这降低了短期内进一步降息的机率，”澳洲联邦银行资深策略师Elias Haddad表示。
银行间利率期货<0#YIB:>走势暗示，8月底前降息的机率仅为四分之一，澳洲央行本次决定出炉之前的机率为40%；而圣诞节前降息的机率上升至72%。
澳元强势也带动新西兰元 兑美元涨至0.7123，摆脱周二创下的四年半低点0.7072。上周新西兰元下跌0.3%，一定程度上是因市场对该国央行在6月11日会议上降息的预期升温。
“我们怀疑这样幅度的跌势是否有道理，因为整体基本面几乎没有变化，”Bank of New Zealand策略师Raiko Shareef在报告中称。
市场预期下周新西兰央行降息25个基点的机率为52%。(完)
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全部现汇报价 (编译 高琦/李春喜; 审校 王洋/徐文焰)
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