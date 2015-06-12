澳新汇市：澳元与新西兰元变动不大，本周二者表现相差明显

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“这绝对打击了新西兰元，”外汇/差价合约(CFD)公司OANDA的澳洲和亚太资深交易员Stephen Innes表示。
新西兰元兑一篮子货币 报73.19，接近周四触及的两年低点72.97。
自4月末从0.7744开始持续下跌以来，新西兰元已经贬值约10%，分析师们认为可能会进一步下跌。
“新西兰央行已经启动了一个宽松周期，至少还有一次25个基点的降息，我们已经将新西兰元兑美元到年底时的汇率预估从0.7000美元下调至0.6800，”BNZ分析师在研究报告中称。
重要技术支撑位在0.6950美元，该水平为2010年8月触及的低点，若跌破该水平，将有可能下探0.6869，后者为新西兰元从2009-2011年涨势的50%回档位。(完)
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全部现汇报价 (编译 张涛/李春喜 审校 王丽鑫/艾茂林)
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