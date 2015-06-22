澳新汇市：澳元和新西兰元小升，看好希腊债务协商或有进展

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
欧盟执委会主席贾克称，希腊的最新建议为周一欧元区领导人峰会讨论解决希腊债务危机提供了“良好的基础”。
希腊危机若取得进展将令欧元受益，也对澳元和新西兰元等风险更高的货币有利。
新西兰元或稍事休整，自5月以来已经下跌10%，因该国央行降息并有可能进一步采取行动。
新西兰元兑美元长线技术支撑位在0.6869美元附近，此为新西兰元2009-2014年涨势的50%回档。
新西兰元兑澳元连跌四周，澳元兑新西兰元涨至逾七个月高点1.1285新西兰元。(完)
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全部现汇报价 (翻译 戴素萍/张荻； 审校 李婷仪/王丽鑫)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-