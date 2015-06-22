澳新汇市：澳元和新西兰元小升，看好希腊债务协商或有进展

欧盟执委会主席贾克称，希腊的最新建议为周一欧元区领导人峰会讨论解决希腊债务危机提供了“良好的基础”。

希腊危机若取得进展将令欧元受益，也对澳元和新西兰元等风险更高的货币有利。

新西兰元或稍事休整，自5月以来已经下跌10%，因该国央行降息并有可能进一步采取行动。

新西兰元兑美元长线技术支撑位在0.6869美元附近，此为新西兰元2009-2014年涨势的50%回档。

新西兰元兑澳元连跌四周，澳元兑新西兰元涨至逾七个月高点1.1285新西兰元。(完)

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