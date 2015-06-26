澳新汇市：新西兰元因央行言论而走低，带动澳元下行

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
仅过去两个月，新西兰元兑美元便累计下跌了逾10%。
“我们仍预计近期支撑在0.6820，上档则应会在0.7000处遇阻，”BNZ分析师在报告中称。
“中期来说，我们预计新西兰元将进一步趋软，因美元受到美联储将开始升息周期的支撑。”
新西兰央行还声明，将继续审视旨在控制楼市的宏观审慎工具的使用情况。
交易商表示，这应该会给予央行必要时进一步降息的空间，而无需担心扩大房价泡沫。
新西兰元的压力也波及澳元。澳元/美元 跌0.3%至0.7717；本周累计已跌0.6%。
但澳元兑美元仍守在本月交投区间0.7600-0.7850。
交易商表示，澳元缺少趋势指引的部分原因在于，澳洲利率稳定的前景，且缺少新的刺激因素。市场关注希腊债务谈判也使得澳元仍横盘整理。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张涛/许娜；审校 徐文焰/张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”