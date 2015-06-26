澳新汇市：新西兰元因央行言论而走低，带动澳元下行

仅过去两个月，新西兰元兑美元便累计下跌了逾10%。

“我们仍预计近期支撑在0.6820，上档则应会在0.7000处遇阻，”BNZ分析师在报告中称。

“中期来说，我们预计新西兰元将进一步趋软，因美元受到美联储将开始升息周期的支撑。”

新西兰央行还声明，将继续审视旨在控制楼市的宏观审慎工具的使用情况。

交易商表示，这应该会给予央行必要时进一步降息的空间，而无需担心扩大房价泡沫。

新西兰元的压力也波及澳元。澳元/美元 跌0.3%至0.7717；本周累计已跌0.6%。

但澳元兑美元仍守在本月交投区间0.7600-0.7850。

交易商表示，澳元缺少趋势指引的部分原因在于，澳洲利率稳定的前景，且缺少新的刺激因素。市场关注希腊债务谈判也使得澳元仍横盘整理。(完)

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