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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 11:28 BJT

澳新汇市：澳元受疲软数据打压跌至三个月低点，新西兰元企稳

澳洲5月零售销售较前月上升0.3%，不及路透调查预估的增加0.5%。4月零售销售从持平下修为减少0.1%，为11个月来首次下滑。

澳元表现也较差，尤其是兑新西兰元，后者自近两年低位反弹。澳元兑新西兰元 报1.1305新西兰元，低于本周稍早所及高位1.1429。

相比之下，新西兰元兑美元持稳，报0.6718美元，本周料将平淡收官。此前，美元因美国非农就业数据而短暂动荡。

新西兰元兑美元隔夜一度跌至五年低位0.6664，本周迄今累计下挫1.7%，因乳品价格下跌，及企业信心下滑为新西兰央行进一步降息提供理由。

短线支撑在隔夜低位，阻力位在0.6780。(完)

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