澳新汇市：澳元创六年新低，受中国市场担忧拖累

“避险意愿，尤其是与中国相关的避险意愿将重挫澳元，”RBC Capital Markets旗下澳新FIC策略主管Sue-Lin Ong称。

“目前最迫切的因素是中国的主要大宗商品价格走势。铁矿石隔夜下跌。中国股市今早大幅开低，”她补充道。

中国铁矿石期货暴跌近8%至纪录低位，因看衰经济的观点及股市重挫导致中国交易的大宗商品跌势并未显现出减弱迹象。

中国股市沪综指周三开盘重挫7%后跌幅有所缩减。分析师指出，监管层在开盘前出其不意地出台多项利好，虽然令空头措手不及，但亦令利好政策效应难有效发挥，市场人气极度低迷。

澳元兑避险货币日圆 亦下跌，触及三个月低位近90.20。

新西兰元兑美元 在境外市场触及五年低位0.6620，之后削减跌幅至0.6643附近，日内仅小跌。

避险投资者继续远离澳元和新西兰元，因担心本周稍晚出炉的有关希腊在欧元区未来的最终决定可能会加剧市场波动性。

新西兰经济增长放缓，引发未来几月利率继续下降的可能，这进一步打压了新西兰元。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价