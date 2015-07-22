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亚洲 | 2015年 7月 23日 星期四 07:58 BJT

澳新汇市：新西兰元跳涨至一周高点，因央行降息幅度不及预期

路透惠灵顿7月23日 - 新西兰元周四跳涨至一周高点，此前新西兰央行降息幅度小于市场预期，而且在近来本币大跌后，央行对汇价的措辞有所缓和。

新西兰元兑美元 攀升0.5美分至0.6654美元，为7月15日以来最高。此前新西兰央行将指标利率下调25个基点至3.0%，以应对经济前景恶化和通胀降低。

自5月以来新西兰元大跌近16%，因此新西兰央行不再提及汇率强势，市场人士认为这是可以继续削减大量新西兰元空仓的信号。

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