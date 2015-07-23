澳新汇市：新西兰元跳涨至一周高点，因央行降息幅度不及预期

奥克兰ASB银行的机构外汇销售主管Tim Kelleher表示， “新西兰央行已经删去‘不合理’和‘不可持续’等被视为是口头干预的措辞。”

“新西兰元未来肯定会下跌，但市场的投机性仓位太大，风险在于汇价再次下跌之前，这些仓位要先解除一部分。”

澳元兑美元 微涨至0.7380左右，受新西兰元的涨势激励，不过澳元也面临央行降息可能性的压制，上涨幅度有限。(完)

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