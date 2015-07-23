澳新汇市：新西兰元跳涨至一周高点，因央行降息幅度不及预期

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
奥克兰ASB银行的机构外汇销售主管Tim Kelleher表示， “新西兰央行已经删去‘不合理’和‘不可持续’等被视为是口头干预的措辞。”
“新西兰元未来肯定会下跌，但市场的投机性仓位太大，风险在于汇价再次下跌之前，这些仓位要先解除一部分。”
澳元兑美元 微涨至0.7380左右，受新西兰元的涨势激励，不过澳元也面临央行降息可能性的压制，上涨幅度有限。(完)
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全部现汇报价 (编译 李春喜 审校 龚芳/白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”