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亚洲 | 2015年 8月 12日 星期三 11:15 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元跌到六年低位，人民币贬值引发市场担忧

“所有市场均显现出浓厚的焦虑情绪，如果亚洲货币崩跌，大宗商品遭受新压，那么澳元很难抵抗，”澳洲西太平洋银行资深外汇策略师Sean Callow称。

澳元兑美元主要支撑位于0.7204和0.7185。

Callow还称，如果澳元今日收在0.72美元之下，他可能会下修该行此前有关澳元12月时将达0.70美元的预估。

新西兰元兑美元 一度跌至0.6468，为2009年以来最低。投资者思考中国举动是否暗示经济疲弱或是进一步放开资本市场。(完)

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