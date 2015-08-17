澳新汇市：澳新货币持稳，在澳洲央行和美联储会议记录前市场谨慎

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
一些分析师仍持谨慎态度。
“鉴于中国部分数据仍然指向增长放缓的情况，现在就把人民币中间价的因素完全抛在脑后是很傻的，”澳新银行在一份报告中称。
澳元对中国的新闻十分敏感，中国是澳洲最大的出口市场。
投资者将关注一系列美国数据和事件，包括美国联邦储备理事会(美联储/FED)在周中将公布的会议记录。
国内方面，澳洲央行周二将公布8月政策会议记录，语气有可能比预期强硬，这会支撑澳元。
市场预计12月前降息机率约为40%，一年后升息机率为60%。
澳元阻力位约在0.7400美元，支撑位在21日移动均值0.7350。
新西兰元兑美元 基本持平在0.6535美元左右，投资者等待新的动能和方向。(完)
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全部现汇报价 (编译 王兴亚/王丽鑫；审校 郑茵/戴素萍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”