版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 17日 星期一 10:34 BJT

澳新汇市：澳新货币持稳，在澳洲央行和美联储会议记录前市场谨慎

一些分析师仍持谨慎态度。

“鉴于中国部分数据仍然指向增长放缓的情况，现在就把人民币中间价的因素完全抛在脑后是很傻的，”澳新银行在一份报告中称。

澳元对中国的新闻十分敏感，中国是澳洲最大的出口市场。

投资者将关注一系列美国数据和事件，包括美国联邦储备理事会(美联储/FED)在周中将公布的会议记录。

国内方面，澳洲央行周二将公布8月政策会议记录，语气有可能比预期强硬，这会支撑澳元。

市场预计12月前降息机率约为40%，一年后升息机率为60%。

澳元阻力位约在0.7400美元，支撑位在21日移动均值0.7350。

新西兰元兑美元 基本持平在0.6535美元左右，投资者等待新的动能和方向。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 王兴亚/王丽鑫；审校 郑茵/戴素萍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐