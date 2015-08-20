澳新汇市：美联储会议纪要公布后澳新货币微涨，中国担忧仍带来压力

但周三油价下跌4%，加上中国股市下挫，压制了澳元的多数涨势。

道明证券(TD Securities)首席亚太宏观策略师Annette Beacher表示，投资者更为关注上海股市，而非美联储下一步的举措。

但Beacher称，近期澳元走势还要看美联储的行动。“澳洲央行肯定会按兵不动，而美联储则有些摇摆不定。”

新西兰元兑美元 持坚在0.6605美元，隔夜在0.6550-0.6624区间剧烈震荡。

新西兰元短期支撑位料在0.6550，阻力位料在0.6650。(完)

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