澳新汇市：澳新货币下滑，受铁矿石价格疲软及中国数据拖累

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“考虑到冒险意愿欠佳，而且亚洲市场可能跟随欧洲和美国市场走势，澳元兑美元似乎可能会再次测试上周低位0.6939，”澳洲西太平洋银行资深策略师Sean Callow称。
Callow还指出，由于每日移动均线下移，汇价料将进一步下跌。
澳元兑全线上扬的日圆 扩大跌幅，跌近1%至83.09日圆，接近纪录低位82.57。欧元兑澳元 涨至1.6190，一周内上涨0.05澳元。
新西兰元表现与澳元亦步亦趋，兑美元 从早盘的0.6331跌至0.6305。不过，汇价仍处在本月交投区间0.6244-0.6458以内。
新西兰元兑日圆和欧元亦走低。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 孙国玉/许娜；审校 王颖/张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”