版本:
中国
亚洲 | 2015年 9月 29日 星期二 12:31 BJT

澳新汇市：澳新货币下滑，受铁矿石价格疲软及中国数据拖累

“考虑到冒险意愿欠佳，而且亚洲市场可能跟随欧洲和美国市场走势，澳元兑美元似乎可能会再次测试上周低位0.6939，”澳洲西太平洋银行资深策略师Sean Callow称。

Callow还指出，由于每日移动均线下移，汇价料将进一步下跌。

澳元兑全线上扬的日圆 扩大跌幅，跌近1%至83.09日圆，接近纪录低位82.57。欧元兑澳元 涨至1.6190，一周内上涨0.05澳元。

新西兰元表现与澳元亦步亦趋，兑美元 从早盘的0.6331跌至0.6305。不过，汇价仍处在本月交投区间0.6244-0.6458以内。

新西兰元兑日圆和欧元亦走低。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 孙国玉/许娜；审校 王颖/张荻)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐