澳新汇市：澳元和新西兰元小升，但中国公布重要数据前气氛谨慎

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“交易员更多的是在谈论中国PMI数据，而非美国非农就业报告，这反映出中国形势对交易员心理的影响有多大，”OANDA Australia and Asia Pacific资深交易员Stephen Innes称。
他预计在中国制造业活动数据公布前，澳元将整固。
由于投机客大举做空澳元，若数据意外上升则将引发轧空上涨行情，反之则可能看到澳元跌破六年半新低。澳元本月稍早触及2010年以来最低0.6892。
新西兰元兑美元 自0.6341涨至0.6369，守在本月0.6244-0.6458区间。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 孙茉莉/许娜；审校 王兴亚/张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”