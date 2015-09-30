澳新汇市：澳元和新西兰元小升，但中国公布重要数据前气氛谨慎

“交易员更多的是在谈论中国PMI数据，而非美国非农就业报告，这反映出中国形势对交易员心理的影响有多大，”OANDA Australia and Asia Pacific资深交易员Stephen Innes称。

他预计在中国制造业活动数据公布前，澳元将整固。

由于投机客大举做空澳元，若数据意外上升则将引发轧空上涨行情，反之则可能看到澳元跌破六年半新低。澳元本月稍早触及2010年以来最低0.6892。

新西兰元兑美元 自0.6341涨至0.6369，守在本月0.6244-0.6458区间。(完)

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