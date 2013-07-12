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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 10:31 BJT

澳新汇市：澳元处于守势，中国成长忧虑及澳洲央行降息臆测造成打压

中国财政部长称今年将实现全年GDP增长7%，低于7.5%的官方目标。

此时市场正在担忧中国周一公布的国内生产总值(GDP)数据恐有意外疲软风险。预测中值为第二季GDP成长率温和放缓至7.5%，但近来一系列疲软的数据已经令投资者紧张。

欧元兑澳元 反弹至1.4296澳元，本周中段最低曾至1.3859。

互换利率暗示澳洲央行8月会议上的降息机率为66%，而银行间利率期货<0#YIB:>则完全消化了央行10月前将利率从2.75%降至2.5%的预期。

新西兰元兑美元 跌回至0.7836美元；周四最高曾至0.7970，因美联储的温和立场言论打击了美元。

不过新西兰元兑美元本周仍料录得约1.7%涨幅，由连续三周持续跌势反弹，这波跌势使新西兰元本月稍早跌至一年低点0.7683。(完)

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