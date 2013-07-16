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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 14:51 BJT

澳新汇市：澳元兑美元及日圆跳涨1%，受澳洲央行言论提振

市场将会议记录解读为央行并未如一些人原先预期般要迫切降息，之后澳元大涨。互换利率亦显示8月降息机率从63%降至53%。

澳元兑欧元 上升，至1.4236澳元。澳元兑日圆亦上扬。

新西兰元兑美元 升至0.7836，日内上升0.3%。数据显示新西兰第二季消费者物价指数(CPI)同比升幅放缓至0.7%，略低于市场预期，且为13年最低。该数据公布后新西兰元曾短暂下跌。(完)

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