澳新汇市：澳元和新西兰元回落，投资者对近期涨势锁定获利

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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“根本趋势仍是抛售逢高抛售澳元，”一欧资银行的交易商表示。
“澳元将很难守在0.92美元上方，可能在0.91-0.92区间波动较长时间，”他补充道。
一项民间调查显示，澳洲第二季企业状况变差，可能会导致下周公布的通胀数据偏弱。该四因素也压制澳元走势。
澳元初步支撑位在0.9180，此为0.8998-0.9292涨势的38.2%回档位。交易商称在0.9175下方挂有止损卖单。
阻力位在0.9232附近，这是0.8998-0.9292涨势的23.6%回档位。
澳元走软也拖累新西兰元兑美元 下滑。新西兰元从盘初的0.7905跌至0.7876美元，此前在海外市场一度触及0.7940的一周高点。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。