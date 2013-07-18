澳新汇市：澳元和新西兰元回落，投资者对近期涨势锁定获利

“根本趋势仍是抛售逢高抛售澳元，”一欧资银行的交易商表示。

“澳元将很难守在0.92美元上方，可能在0.91-0.92区间波动较长时间，”他补充道。

一项民间调查显示，澳洲第二季企业状况变差，可能会导致下周公布的通胀数据偏弱。该四因素也压制澳元走势。

澳元初步支撑位在0.9180，此为0.8998-0.9292涨势的38.2%回档位。交易商称在0.9175下方挂有止损卖单。

阻力位在0.9232附近，这是0.8998-0.9292涨势的23.6%回档位。

澳元走软也拖累新西兰元兑美元 下滑。新西兰元从盘初的0.7905跌至0.7876美元，此前在海外市场一度触及0.7940的一周高点。(完)

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