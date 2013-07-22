澳新汇市：澳新货币小幅升高，受金价反弹及中国利率改革举措提振

铁矿石价格上涨予以进一步支撑。铁矿石价格5月以来首次超过每吨130美元。

澳元和新西兰元亦受到中国贷款利率政策松绑的支撑。中国是其主要出口市场。

中国人民银行放开金融机构贷款利率管制，此举可望降低企业融资成本，并有助于支撑经济。

交易员认为澳元兑美元阻力位在0.9235/45，指因该点位卖兴浓厚。

对澳元来说，本周的主要风险事件包括周三公布的澳洲通胀数据以及汇丰中国采购经理人指数(PMI)初值。

利率掉期市场显示澳洲央行8月降息的机率为三分之二，银行间利率期货则显示，市场预计10月前定会降息25个基点至纪录低位2.5%。

道明证券(TD Securities)亚太分析部主管Annette Beacher认为，若通胀数据疲软，将提供降息空间，那么澳元就有跌破0.90的可能性。

新西兰元兑美元 反弹至0.7930，稍早曾触及日低0.7891，因周日惠灵顿发生强震。

“新西兰元下滑0.5美分，但随着人们评估形势进展，他们现在认为情况可能不那么糟糕，”ASB机构外汇销售部主管Tim Kelleher表示。

Kelleher称，考虑到地震的不确定性，以及周四新西兰央行公布利率决议，新西兰元本周可能偏于下行。(完)

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