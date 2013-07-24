澳新汇市：澳元由升转跌，受汇丰中国制造业数据创新低拖累

路透悉尼7月24日 - 澳元周三跌0.005美元，此前汇丰中国7月制造业采购经理人指数(PMI)初值续降至47.7，创下11个月来新低 。在中国制造业数据公布后，澳元抹去了稍早澳洲通胀数据公布后所录得的涨幅。