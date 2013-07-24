版本:
中国
货币新闻 | 2013年 7月 24日 星期三 10:16 BJT

澳新汇市：澳元由升转跌，受汇丰中国制造业数据创新低拖累

路透悉尼7月24日 - 澳元周三跌0.005美元，此前汇丰中国7月制造业采购经理人指数(PMI)初值续降至47.7，创下11个月来新低 。在中国制造业数据公布后，澳元抹去了稍早澳洲通胀数据公布后所录得的涨幅。

澳元兑美元 跌至0.9248美元，日内下跌0.3%，因为汇丰中国制造业PMI指数创下新低，再度引燃了有关中国经济成长放缓的忧虑。中国是澳洲最大的出口市场。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 兰秀娟; 审校 沈以文)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐