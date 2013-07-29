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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 11:01 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元守住升幅，本周重大事件登场前投资者谨慎

铁矿石价格.IO62-CNI=SI涨至5月以来高点每吨132.30美元，也对澳元有提振。

上周澳元投机空头仓位略有下降支撑了澳元。商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，上周澳元净空头从71,000口降至64,000口以下。

市场正在等候周四公布的7月汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)和官方PMI数据。若数据疲弱，则对澳元和新西兰元构成打压。

澳元主要阻力在0.9300至0.9350美元之间，交易员称0.9300上方有沉重卖压。

澳元支撑位在0.9227，跌破此水准将下看0.9180，后者为20日移动均线切入位。

新西兰元兑美元 持稳在0.8084美元，距离上周末触及的六周高位不远。

新西兰元短期支撑位在0.8055，阻力位在6月中旬触及的高点0.8137。(完)
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