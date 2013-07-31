澳新汇市：澳元兑美元挫跌，受澳洲降息前景打击

期权相关买需帮助澳元未跌破近期低点0.8998，不过交易员质疑澳元能否长期守住该水准，并警告称，若失守将瞄准0.8850。

澳元走软之前，澳洲央行总裁史蒂文斯周二发表讲话，令市场不仅预期该央行下周将降息，更进一步认为年底前还会再降息一次。

“我们此前本就预期8月会降息25个基点，央行总裁讲话为利率下降亮起绿灯后，(降息)几乎就是板上钉钉的事了，”澳洲国民银行分析师Alan Oster表示。

“我们现在还预期央行在年底前再降息一次，达到2.25%，最有可能在11月实施，”Oster补充道，“澳洲央行的宽松偏向将持续到2014年。”

新西兰元兑美元 跌至0.7983美元，但本月仍有望录得3.1%涨幅，为去年9月以来最大月度涨幅。

新西兰元近期支撑位在0.7925，之后是0.7905，阻力位在0.8015。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价