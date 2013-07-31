澳新汇市：澳元兑美元挫跌，受澳洲降息前景打击

国际油市：亚洲汽油裂解价差触及四周高位，石脑油受强劲需求支撑
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
期权相关买需帮助澳元未跌破近期低点0.8998，不过交易员质疑澳元能否长期守住该水准，并警告称，若失守将瞄准0.8850。
澳元走软之前，澳洲央行总裁史蒂文斯周二发表讲话，令市场不仅预期该央行下周将降息，更进一步认为年底前还会再降息一次。
“我们此前本就预期8月会降息25个基点，央行总裁讲话为利率下降亮起绿灯后，(降息)几乎就是板上钉钉的事了，”澳洲国民银行分析师Alan Oster表示。
“我们现在还预期央行在年底前再降息一次，达到2.25%，最有可能在11月实施，”Oster补充道，“澳洲央行的宽松偏向将持续到2014年。”
新西兰元兑美元 跌至0.7983美元，但本月仍有望录得3.1%涨幅，为去年9月以来最大月度涨幅。
新西兰元近期支撑位在0.7925，之后是0.7905，阻力位在0.8015。(完)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
路透3月29日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 268.4 61 270.4 15 * 5月 260.9 83 263.7 2 * 6月 253.8 138 254.9 31 * 7月 249.7 435 252.6 167 * 8月 247.1 3239 249.2 683 * 9月 244.0 3300 245.9 886 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透迪拜3月29日 - 亚洲燃料油市场周三微升，盘中交投低迷，但交易商称全球残渣燃料油库存上升，料将在短期内抑制燃料油价格大幅上涨。