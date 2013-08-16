澳新汇市：新西兰元在地震发生后脱离高点，澳元上扬

“新西兰元遭遇抛压跌至约0.8060，不过澳元/新西兰元受到的影响更大，”奥克兰ASB机构外汇销售主管Tim Kelleher说。

该消息引发一波澳元空头回补，扶助澳元/新西兰元 从低点1.1268升至1.1347新西兰元。市场原先因澳新两国的利率前景差异而作空澳元。

“(地震)降低了新西兰的升息风险...”Kelleher说。

地震消息推动澳元兑美元 从盘初的0.9143推高至0.9172。澳元还受到日本投资者的强劲买盘支撑，澳元/日圆 上升0.7%至89.53日圆。

澳元阻力位在0.9190美元，之后在0.9220附近有更强的阻力，交易商称在0.9170和1.9180上方挂有停止单。(完)

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