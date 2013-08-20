更正-澳新汇市：新西兰元兑美元日内重挫1%，受新西兰央行评论影响

(更正：因英文原文有误，内文第二段更正为“回落至0.7985美元”，而非“回落至0.7885美元”)

路透悉尼8月20日 - 新西兰元兑美元 周二亚洲盘中下跌1%，此前新西兰央行总裁的评论让交投热络的新西兰元进一步发烧。

新西兰元从此前的0.8064美元回落至0.7985美元，脱离周一触及的两个月高点0.8165美元。

新西兰央行宣布对房屋贷款设限，以协助过热的房市降温。(完)

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