澳新汇市：澳新货币整理跌幅，受两国央行言论打击

新西兰央行称，将限制高贷款与价值比率(LVR)贷款的发放数量，控制在不超过银行总贷款发放规模的10%。

更重要的是，市场对于央行言辞的变化作出了反应。新西兰央行称新西兰元已经估值过高，而非此前所说的估值较高。惠勒还称，虽然明年可能会需要升息，但目前并不需要。

“这对我们来说，看起来就像从7月的公报倒退，转向了更加强硬的立场，”新加坡道明证券(TD Securities)的策略师Alvin Pontoh表示，他仍预计2014年3月将会升息。

澳元兑美元 下滑至0.9087美元，远离周一录得的三周高点0.9234美元。在澳洲央行(RBA)上次政策会议记录公布后，澳元延续跌势。

“会议记录显示，澳洲央行保持温和宽松立场，但再度降息不会‘马上到来’，”澳洲联邦银行(CBA)的分析师Michael Workman表示。

澳元的关键支撑位在0.9040-55美元附近。(完)

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