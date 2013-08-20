澳新汇市：澳新货币整理跌幅，受两国央行言论打击

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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新西兰央行称，将限制高贷款与价值比率(LVR)贷款的发放数量，控制在不超过银行总贷款发放规模的10%。
更重要的是，市场对于央行言辞的变化作出了反应。新西兰央行称新西兰元已经估值过高，而非此前所说的估值较高。惠勒还称，虽然明年可能会需要升息，但目前并不需要。
“这对我们来说，看起来就像从7月的公报倒退，转向了更加强硬的立场，”新加坡道明证券(TD Securities)的策略师Alvin Pontoh表示，他仍预计2014年3月将会升息。
澳元兑美元 下滑至0.9087美元，远离周一录得的三周高点0.9234美元。在澳洲央行(RBA)上次政策会议记录公布后，澳元延续跌势。
“会议记录显示，澳洲央行保持温和宽松立场，但再度降息不会‘马上到来’，”澳洲联邦银行(CBA)的分析师Michael Workman表示。
澳元的关键支撑位在0.9040-55美元附近。(完)
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(编译 朱晓军；审校)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。