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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 11:47 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元双双下滑，受亚洲股市低迷拖累

“印尼卢比 大跌和亚洲货币的大幅波动正令澳元承压，”苏格兰皇家银行驻新加坡策略分析师Greg Gibbs表示，他预计澳元将测试近期低点0.8848。

澳元走势部分是由于欧元全面上涨，因传闻欧洲投资者从新兴市场撤资。欧元兑澳元 从周一低点1.4437澳元反弹，上涨0.04澳元至1.4873澳元。

图表显示欧元上行的下一个阻力位在1.4900澳元，支撑位在1.4735澳元。

欧元兑新西兰元 涨至1.6940新西兰元，本周涨幅迄今已达3%。

澳新货币兑日圆也有下滑，而英镑兑澳元 报1.7359澳元，接近三年高点。技术分析预示英镑/澳元上涨，若突破此处将上看2010年8月的高点1.7606澳元。

市场关注今天稍晚发布的美联储最新的政策会议记录，在其中寻找联储是否会最早于9月缩减购债的线索。

澳元的最近支撑位在0.9020美元，交易商称在此处有少量停止单，若跌破此处，可能下看0.8995美元。(完)

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