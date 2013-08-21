澳新汇市：澳元和新西兰元双双下滑，受亚洲股市低迷拖累

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
“印尼卢比 大跌和亚洲货币的大幅波动正令澳元承压，”苏格兰皇家银行驻新加坡策略分析师Greg Gibbs表示，他预计澳元将测试近期低点0.8848。
澳元走势部分是由于欧元全面上涨，因传闻欧洲投资者从新兴市场撤资。欧元兑澳元 从周一低点1.4437澳元反弹，上涨0.04澳元至1.4873澳元。
图表显示欧元上行的下一个阻力位在1.4900澳元，支撑位在1.4735澳元。
欧元兑新西兰元 涨至1.6940新西兰元，本周涨幅迄今已达3%。
澳新货币兑日圆也有下滑，而英镑兑澳元 报1.7359澳元，接近三年高点。技术分析预示英镑/澳元上涨，若突破此处将上看2010年8月的高点1.7606澳元。
市场关注今天稍晚发布的美联储最新的政策会议记录，在其中寻找联储是否会最早于9月缩减购债的线索。
澳元的最近支撑位在0.9020美元，交易商称在此处有少量停止单，若跌破此处，可能下看0.8995美元。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 张荻)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数