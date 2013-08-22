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货币新闻 | 2013年 8月 22日 星期四 10:11 BJT

澳新汇市：中国制造业数据扶助澳元缩减跌幅

路透悉尼8月22日 - 澳元兑美元周四跳涨至盘中高点，之前公布的汇丰8月中国制造业采购经理人指数(PMI)初值乐观，帮助澳元缩减之前的沉重跌幅。

澳元 一度上涨0.0025美元至0.9006美元，最新报0.8990。

稍早澳元一度跌至0.8932，因市场从美联储7月会议记录中觅得讯号，认为美联储将缩减购债计划。

澳元本周下跌超过2%，周一触及三周高位0.9234。(完) (编译 隋芬; 审校 王洋)

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