澳新汇市：中国制造业数据扶助澳元缩减跌幅

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透悉尼8月22日 - 澳元兑美元周四跳涨至盘中高点，之前公布的汇丰8月中国制造业采购经理人指数(PMI)初值乐观，帮助澳元缩减之前的沉重跌幅。
澳元 一度上涨0.0025美元至0.9006美元，最新报0.8990。
稍早澳元一度跌至0.8932，因市场从美联储7月会议记录中觅得讯号，认为美联储将缩减购债计划。
澳元本周下跌超过2%，周一触及三周高位0.9234。(完) (编译 隋芬; 审校 王洋)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。