澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，受挫于美联储缩减购债预期

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
澳元一度跌至0.8932美元，但在中国公布乐观经济数据后扳回部分跌幅。汇丰/Markit周四联合公布，中国8月制造业采购经理人指数(PMI)初值升至50.1的荣枯线上方，为四个月高位。
澳元对澳洲的主要出口市场中国的数据非常敏感。
日圆遭全面抛售，抑制了澳元的跌幅，澳元/日圆 日内上涨0.8%至88.28，不过本周仍下跌1.4%。
“澳元仍将面临沉重压力，我认为不会反弹到0.9050美元上方。一旦接近该水平将遭遇卖压，”一欧资银行驻新加坡的交易商表示，该交易商并称近来亚洲货币下跌也拖累了澳元。
澳元第一道支撑位在0.8965美元，阻力位在0.9000美元。
新西兰元 受挫更重，报0.7824美元，自周一以来下跌逾0.03美元。中国利好数据及日圆疲弱使其稍事喘歇，不过卖压很快又恢复。
新西兰元本周下跌3.4%，料录得近两年来最大单周跌幅。(完)
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