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亚洲 | 2013年 8月 23日 星期五 10:30 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元勉力持稳，但本周恐录得沉重跌幅

好于预期的中国和欧美经济数据支撑市场人气。数据显示全球增长前景改善，也预示商品需求将随之好转。

但新西兰元本周仍大幅下跌。上周，新西兰央行宣布控制抵押贷款，此举可能减少升息的必要性，同时也会抑制境外资金流入。

新西兰元兑美元 周五勉强守在0.7825美元，本周迄今已经下跌3.3%。

新西兰元甚至表现不如澳元。澳元兑新西兰元 本周上涨1.7%至1.1508新西兰元。

“我们发布的交易建议，认为目标位是1.1850新西兰元，因为新西兰近期采取的宏观审慎措施将会阻止资金流入，而与此同时美联储的政策行动也在产生同样的效果，但后者的影响要大得多，”澳新银行(ANZ/澳盛)分析师在报告中称。(完)

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