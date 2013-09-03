澳新汇市：澳新货币守住涨幅，关注澳洲央行利率决定

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
“如果澳洲央行认为某些领域，比如住房销售等比较强劲，我认为它可能会重申对当前2.5%的利率水平感到满意，今年不再进一步放松政策。”
澳元兑美元 持稳在0.9000，此前一度上涨至0.9026，然后因零售销售逊于预期及经常帐赤字高于预期而回吐涨幅。
新西兰元兑日圆 上涨0.5%至两周高点78.05日圆，由于投资者削减日圆的避险买盘，导致日圆普遍走软。新西兰元兑欧元 也上涨至两周高点。
新西兰元兑美元 报0.7820美元，日内几无变动，守在海外市场所及高点0.7837附近。在澳洲央行利率决议之前，投资者持谨慎态度，不愿进一步推高新西兰元。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜 审校 张荻)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。