澳新汇市：澳新货币守住涨幅，关注澳洲央行利率决定

“如果澳洲央行认为某些领域，比如住房销售等比较强劲，我认为它可能会重申对当前2.5%的利率水平感到满意，今年不再进一步放松政策。”

澳元兑美元 持稳在0.9000，此前一度上涨至0.9026，然后因零售销售逊于预期及经常帐赤字高于预期而回吐涨幅。

新西兰元兑日圆 上涨0.5%至两周高点78.05日圆，由于投资者削减日圆的避险买盘，导致日圆普遍走软。新西兰元兑欧元 也上涨至两周高点。

新西兰元兑美元 报0.7820美元，日内几无变动，守在海外市场所及高点0.7837附近。在澳洲央行利率决议之前，投资者持谨慎态度，不愿进一步推高新西兰元。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价