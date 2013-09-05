澳新汇市：澳元兑美元守在三周高位附近，新西兰元随之上涨

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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澳洲公布7月贸易逆差扩大至7.65亿澳元后，澳元短暂下滑。
Arab Bank Australia的交易员David Scutt称，“表面数字看起来比实际情况糟糕。澳元人气看多，受到澳洲央行中性政策声明的支撑。”
澳洲周一来上涨3%，若本周涨幅超过3.1%，将是两年来的最佳表现。
Arab Bank的Scutt表示，目前澳元将会测试7月高点0.9320。澳元兑欧元和日圆也在一个月高点。
新西兰元兑澳元 进一步下滑，澳元升至1.1602新西兰元。澳元周三升至1.1660附近的七周高点。
新西兰元兑美元的技术支撑位在0.7890美元，即其8月后期跌势的38.2%回档。交易员称0.7925和0.7950附近有卖盘。(完)
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