澳新汇市：澳元兑美元守在三周高位附近，新西兰元随之上涨

澳洲公布7月贸易逆差扩大至7.65亿澳元后，澳元短暂下滑。

Arab Bank Australia的交易员David Scutt称，“表面数字看起来比实际情况糟糕。澳元人气看多，受到澳洲央行中性政策声明的支撑。”

澳洲周一来上涨3%，若本周涨幅超过3.1%，将是两年来的最佳表现。

Arab Bank的Scutt表示，目前澳元将会测试7月高点0.9320。澳元兑欧元和日圆也在一个月高点。

新西兰元兑澳元 进一步下滑，澳元升至1.1602新西兰元。澳元周三升至1.1660附近的七周高点。