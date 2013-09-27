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亚洲 | 2013年 9月 27日 星期五 11:15 BJT

澳新汇市：美国政策疑虑令澳元和新西兰元受压，但本月或强劲收升

但是，由于铜价上涨以及铁矿石价格持坚，澳元寻获一些支撑。

美联储本月稍早意外决定推迟缩减购债规模，以及中国经济企稳的迹象，提振澳元和新西兰元。

澳元兑美元本月升逾5%，9月稍早一度触及三个月高位0.9530。

澳洲央行10月1日将召开月度货币政策会议，分析师预计该央行将维持利率在纪录低位2.5%不变。

新西兰元兑美元 报0.8285，本周料将收低，但本月有望录得近7%的升幅，创2009年中来最佳单月表现。(完)

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