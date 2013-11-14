澳新汇市：澳新货币挽回失地，受叶伦温和言论激励

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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叶伦的言论暗示美联储并不急于缩减刺激举措，打压了对其最早在下个月缩减购债规模的预期。
美联储主席贝南克也表示，支持经济复苏和就业，防止通胀降至过低至关重要。
Arab Bank Australia交易员David Scutt称，“如果美联储直到明年第一季或第二季前都不会缩减购债的看法持续升温，情况将有利于风险资产看涨，澳元将从中受益。”该交易员预计澳元兑美元将触及0.9670，为其200日移动均线切入位。
新西兰元兑美元 涨至0.8311，上日交投震荡，一度因新西兰零售数据不佳而下跌， 而美债收益率下滑则推动其反弹。(完)
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(翻译 石冠兰/张荻； 审校 戴素萍)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。