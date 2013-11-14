澳新汇市：澳新货币挽回失地，受叶伦温和言论激励

叶伦的言论暗示美联储并不急于缩减刺激举措，打压了对其最早在下个月缩减购债规模的预期。

美联储主席贝南克也表示，支持经济复苏和就业，防止通胀降至过低至关重要。

Arab Bank Australia交易员David Scutt称，“如果美联储直到明年第一季或第二季前都不会缩减购债的看法持续升温，情况将有利于风险资产看涨，澳元将从中受益。”该交易员预计澳元兑美元将触及0.9670，为其200日移动均线切入位。

新西兰元兑美元 涨至0.8311，上日交投震荡，一度因新西兰零售数据不佳而下跌， 而美债收益率下滑则推动其反弹。(完)

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