澳新汇市：澳新货币下跌，因美联储可能缩减刺激的阴霾罩顶

澳洲10年期公债期货 低见95.725，若跌破95.600，则可能测试近三年低位。

澳元兑美元 下滑0.4%至0.9300美元，愈发接近上周所及的两个月低位0.9260。该货币对周三下跌1%。

欧元普遍走软亦拖累澳新货币。此前彭博援引未具名消息人士报导，欧洲央行正在考虑要求商业银行为在央行的隔夜存款支付费用。

新西兰元兑美元 跌至日低0.8239美元，创一周低位。

新西兰元兑日圆 跌至82.70日圆，从海外交易时段所及的84.00回落。新西兰元兑欧元亦走势挣扎，报1.6240新西兰元。(完)

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