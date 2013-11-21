澳新汇市：澳新货币下跌，因美联储可能缩减刺激的阴霾罩顶

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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澳洲10年期公债期货 低见95.725，若跌破95.600，则可能测试近三年低位。
澳元兑美元 下滑0.4%至0.9300美元，愈发接近上周所及的两个月低位0.9260。该货币对周三下跌1%。
欧元普遍走软亦拖累澳新货币。此前彭博援引未具名消息人士报导，欧洲央行正在考虑要求商业银行为在央行的隔夜存款支付费用。
新西兰元兑美元 跌至日低0.8239美元，创一周低位。
新西兰元兑日圆 跌至82.70日圆，从海外交易时段所及的84.00回落。新西兰元兑欧元亦走势挣扎，报1.6240新西兰元。(完)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。