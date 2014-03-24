澳新汇市：澳元及新西兰元小贬，汇丰3月中国制造业PMI令人失望

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
不过澳元跌势有限，因近期指标已经显示出中国经济趋软。
“人们现在担心的这些事情更多的是老调重弹，而不是什么新消息，”RBC Capital Markets策略师Michael Turner称。
他指出，澳元对中国传出的负面消息具有韧性，因为澳洲央行近期从宽松倾向转为中性立场。
外汇投机客削减空仓亦给澳元带来助力。美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，上周澳元净空头合约减少至约24,500口，一周前为40,000口。
新西兰元兑美元 自早盘的0.8535跌至0.8523，进一步远离上周所及11个月高位0.8641。
新西兰元本周面临的主要风险事件是周四出炉的官方贸易数据，预计将显示贸易顺差扩大。
若数据表现强劲，则将提振新西兰元，尤其是兑澳元。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 龚芳/许娜；审校 于春红)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。