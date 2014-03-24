澳新汇市：澳元及新西兰元小贬，汇丰3月中国制造业PMI令人失望

不过澳元跌势有限，因近期指标已经显示出中国经济趋软。

“人们现在担心的这些事情更多的是老调重弹，而不是什么新消息，”RBC Capital Markets策略师Michael Turner称。

他指出，澳元对中国传出的负面消息具有韧性，因为澳洲央行近期从宽松倾向转为中性立场。

外汇投机客削减空仓亦给澳元带来助力。美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，上周澳元净空头合约减少至约24,500口，一周前为40,000口。

新西兰元兑美元 自早盘的0.8535跌至0.8523，进一步远离上周所及11个月高位0.8641。

新西兰元本周面临的主要风险事件是周四出炉的官方贸易数据，预计将显示贸易顺差扩大。

若数据表现强劲，则将提振新西兰元，尤其是兑澳元。(完)

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