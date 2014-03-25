澳新汇市：澳元突破数道阻力，触及2014年高位

自周一因中国采购经理人指数(PMI)数据疲弱而跌至0.9050美元附近以来，澳元兑美元已上涨约0.01美元，今年迄今累计上扬约2.6%。

“从中国决策者传来的信息很明确：即便第一季成长将略微疲软，他们也不会让(经济)大幅放缓，”Westpac外汇策略师Sean Callow称。

美元兑人民币 本周下跌亦支撑澳元。

澳元兑美元升破近期高位0.9135、0.9136和0.9138是看涨的技术信号，暗示澳元将进一步上扬。

新西兰元兑美元 自盘初的0.8543小涨至0.8558，进一步靠向上周所及11个月高位0.8641。新西兰元兑加元徘徊在17年高位附近。

新西兰加息预期给新西兰元带来支撑。新西兰央行在3月13日加息25个基点，分析师预计央行未来一年还将加息四次。(完)

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