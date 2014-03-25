澳新汇市：澳元突破数道阻力，触及2014年高位

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
自周一因中国采购经理人指数(PMI)数据疲弱而跌至0.9050美元附近以来，澳元兑美元已上涨约0.01美元，今年迄今累计上扬约2.6%。
“从中国决策者传来的信息很明确：即便第一季成长将略微疲软，他们也不会让(经济)大幅放缓，”Westpac外汇策略师Sean Callow称。
美元兑人民币 本周下跌亦支撑澳元。
澳元兑美元升破近期高位0.9135、0.9136和0.9138是看涨的技术信号，暗示澳元将进一步上扬。
新西兰元兑美元 自盘初的0.8543小涨至0.8558，进一步靠向上周所及11个月高位0.8641。新西兰元兑加元徘徊在17年高位附近。
新西兰加息预期给新西兰元带来支撑。新西兰央行在3月13日加息25个基点，分析师预计央行未来一年还将加息四次。(完)
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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