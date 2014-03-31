澳新汇市：澳元与新西兰元兑日圆上扬，聚焦澳洲央行会议和中国数据

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
澳元本月上涨3.5%，若能守住，则为10月来最大单月涨幅。
澳洲央行周二开会，料将决议维持利率在2.5%不变
澳元和新西兰元兑低迷的日圆均上涨。澳元兑日圆 升至五个月高点95.27日圆，新西兰元兑日圆 则更为抢眼，升至六年高点89.26。澳元和新西兰元兑日圆3月均上涨超过4%。
新西兰元兑美元 持坚在0.8666美元，周五创下两年半高点0.8698。新西兰元受该国经济数据和年内加息预期的推动。
新西兰元短线支撑位料在0.8640美元，周五的高点为阻力位，之后是0.8733。(完)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。