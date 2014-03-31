澳新汇市：澳元与新西兰元兑日圆上扬，聚焦澳洲央行会议和中国数据

澳元本月上涨3.5%，若能守住，则为10月来最大单月涨幅。

澳洲央行周二开会，料将决议维持利率在2.5%不变

澳元和新西兰元兑低迷的日圆均上涨。澳元兑日圆 升至五个月高点95.27日圆，新西兰元兑日圆 则更为抢眼，升至六年高点89.26。澳元和新西兰元兑日圆3月均上涨超过4%。

新西兰元兑美元 持坚在0.8666美元，周五创下两年半高点0.8698。新西兰元受该国经济数据和年内加息预期的推动。

新西兰元短线支撑位料在0.8640美元，周五的高点为阻力位，之后是0.8733。(完)

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