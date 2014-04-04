澳新汇市：澳元及新西兰元走坚，静待美国就业报告出炉

交易员称，在周五公布美国非农就业报告前，部分投资者不愿大举建仓。路透调查中的分析师预计，3月非农就业岗位料新增20万个。
“每次澳元跌破0.9209美元(10-1月跌势的50%回档位)，就会引发低接买盘，”Arab Bank Australia交易员David Scutt称。
“在美国非农报告出炉前，很难攻破该位。”
他指出，只有在美国数据表现亮丽的情况下，才可能压低澳元；倘若报告与市场预期一致，或者略好于预期，那么澳元预计将进一步走高。
如跌破0.9220，则澳元将下探0.9190美元和0.9152美元，分别为3月20日至4月1日涨势的38.2%和50%回档位。
首道阻力位于0.9265美元。
新西兰元兑美元 报0.8553，本周下跌约1.1%。近期走势可能也将受美国非农就业报告主导。
“如果数据令人失望，我们预计(新西兰元)将上探阻力位0.8580附近。倘若数据较为强劲，(新西兰元)应会下测0.8480附近支撑位，”ASB分析师Christina Leung称。
下周新西兰将有一系列数据公布，例如房价、零售销售、企业信心和制造业活动数据。(完)
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(编译 龚芳/许娜；审校 杜明霞/张若琪)