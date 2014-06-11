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亚洲 | 2014年 6月 11日 星期三 11:11 BJT

澳新汇市：澳元兑欧元升至七个月高位，利差交易提供稳固支撑

欧元兑澳元两周内下跌逾0.04澳元，今年下跌约6%。欧洲央行将利率降至纪录低点，鼓励了投资者进行利差交易，这对欧元构成了打压。

技术指标显示，欧元兑澳元下道重大支撑位在1.4215，为2012-2014年涨势的38.2%回档。澳元兑瑞郎 升至七个月高点0.8439瑞郎，今年迄今升值6%。

澳元兑美元 处于三周高点附近，最新报0.9371。澳元隔夜高见0.9385并遇到强大阻力。

交易员称在0.9380-0.9400之间有卖盘。阻力位料在5月高点0.9410。

新西兰元兑美元 报0.8530，守住近期温和涨幅，投资者静候新西兰央行周四的利率决定。(完)
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