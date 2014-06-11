澳新汇市：澳元兑欧元升至七个月高位，利差交易提供稳固支撑

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
欧元兑澳元两周内下跌逾0.04澳元，今年下跌约6%。欧洲央行将利率降至纪录低点，鼓励了投资者进行利差交易，这对欧元构成了打压。
技术指标显示，欧元兑澳元下道重大支撑位在1.4215，为2012-2014年涨势的38.2%回档。澳元兑瑞郎 升至七个月高点0.8439瑞郎，今年迄今升值6%。
澳元兑美元 处于三周高点附近，最新报0.9371。澳元隔夜高见0.9385并遇到强大阻力。
交易员称在0.9380-0.9400之间有卖盘。阻力位料在5月高点0.9410。
新西兰元兑美元 报0.8530，守住近期温和涨幅，投资者静候新西兰央行周四的利率决定。(完)
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。