澳新汇市：澳新货币兑欧元和美元接近数周高点，受利差优势支撑

Westpac资深策略师Imre Speizer表示：“新西兰央行举动导致新西兰元空仓遭遇投降式抛售，但这种情况已经基本结束，我认为不会再有更剧烈的波动...鉴于昨天大涨的性质不佳，以及伊拉克局势导致避险情绪升温，我预计未来几天新西兰元将回落。”

新西兰元近期支撑位料在0.8630美元和0.8600，首道阻力位为0.8700。

新西兰元兑欧元 录得更大涨幅，欧元一度跌至逾一年最低水准1.5559新西兰元，最新报1.5641。

欧元兑澳元 触及七个月低点1.4363澳元，周线下滑1.5%。最新报1.4395。

新西兰元贸易加权指数 小幅走跌，报80.69，距离5月中旬创下的汇率实现自由浮动以来最高位81.03仍很近。

澳元兑美元 持坚，报0.9415美元，非常接近隔夜所及的两个月高位0.9438。支撑位见0.9405/10。

澳元兑新西兰元 小升至1.0858新西兰元，此前触及近三周低位1.0821。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价