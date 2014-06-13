澳新汇市：澳新货币兑欧元和美元接近数周高点，受利差优势支撑

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
Westpac资深策略师Imre Speizer表示：“新西兰央行举动导致新西兰元空仓遭遇投降式抛售，但这种情况已经基本结束，我认为不会再有更剧烈的波动...鉴于昨天大涨的性质不佳，以及伊拉克局势导致避险情绪升温，我预计未来几天新西兰元将回落。”
新西兰元近期支撑位料在0.8630美元和0.8600，首道阻力位为0.8700。
新西兰元兑欧元 录得更大涨幅，欧元一度跌至逾一年最低水准1.5559新西兰元，最新报1.5641。
欧元兑澳元 触及七个月低点1.4363澳元，周线下滑1.5%。最新报1.4395。
新西兰元贸易加权指数 小幅走跌，报80.69，距离5月中旬创下的汇率实现自由浮动以来最高位81.03仍很近。
澳元兑美元 持坚，报0.9415美元，非常接近隔夜所及的两个月高位0.9438。支撑位见0.9405/10。
澳元兑新西兰元 小升至1.0858新西兰元，此前触及近三周低位1.0821。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 石冠兰/杜明霞；审校 王兴亚/白云)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)